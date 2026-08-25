Verdun : le Salon du bien-être revient les 26 et 27 septembre

À Verdun, l’association « Unis vers soi-même » prépare une nouvelle édition de son Salon du bien-être, les 26 et 27 septembre au CSC La Cascade. De 10h30 à 18h30, praticiens, commerçants et artisans proposeront ateliers, conférences et découvertes, avec également un food truck et une tombola. L’entrée gratuite doit faciliter la fréquentation du rendez-vous, qui constitue une vitrine pour les professionnels présents et leurs activités. Au-delà de l’animation proposée aux habitants, le salon permet aux acteurs locaux de présenter directement leurs services, de nouer des contacts et de faire connaître leurs offres auprès d’une clientèle de proximité.

Le bien-être structure un marché local

À l’échelle nationale, les événements spécialisés constituent pour les petites entreprises et indépendants un outil de visibilité et de prospection complémentaire aux canaux numériques. Leur intérêt économique repose notamment sur la possibilité de présenter directement une offre, de créer du contact et de fidéliser une clientèle de proximité. À Verdun, le Salon du bien-être s’inscrit dans cette logique en réunissant plusieurs catégories de professionnels sur un même site, avec un accès gratuit destiné à favoriser la fréquentation.