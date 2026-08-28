Aisne : la Région finance la formation des futurs entrepreneurs

À partir de septembre, les porteurs de projets entrepreneuriaux de l’Aisne pourront suivre le parcours «Construire et conduire un projet entrepreneurial» (CCPE) dans plusieurs villes du département, notamment à Soissons, Château-Thierry, Vervins et Chauny. Proposé dans le cadre du dispositif SFER, le programme s’adresse aux demandeurs d’emploi souhaitant créer ou reprendre une entreprise, ainsi qu’aux personnes ayant lancé leur activité depuis moins d’un an.

La formation repose sur un parcours collectif encadré par des professionnels et doit permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires à la construction de leur projet. Son financement est pris en charge par la Région Hauts-de-France. Une rémunération peut également être accordée aux stagiaires selon leur situation.

La formation sécurise les créations

Au-delà de l’Aisne, l’accompagnement des créateurs et repreneurs constitue un enjeu économique national. La formation permet notamment de mieux préparer les porteurs de projets aux dimensions financières, commerciales et administratives liées à la gestion d’une entreprise. Pour les collectivités et les Régions, soutenir ces parcours revient aussi à investir dans la pérennité du tissu entrepreneurial : commerces, services, activités artisanales ou petites entreprises contribuent à maintenir des emplois et des services dans les territoires.