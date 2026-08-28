«Pour exister sur le digital, nous devons avoir une marque forte de par ses produits et son contenu à destination de nos clientes» explique Salvatore Spatafora, directeur général adjoint du commerce de Blancheporte. Il fait partie des quatre anciens salariés de la marque qui, il y a 10 ans, ont repris l'entreprise alors en perte de vitesse et détenue par le groupe 3 Suisses International.

Aujourd'hui rentable malgré un chiffre d'affaires en baisse – 200 millions d'euros en 2021, 170 en 2025 –, le spécialiste du prêt-à-porter pour les femmes de plus de 50 ans, de la lingerie et du linge de maison, continue de se transformer et surtout, est en situation financière saine selon les mots de Franck Duriez, son président.

Logo plus épuré

Depuis le mois d'août, l'enseigne s'est affranchie d'une nouvelle identité visuelle, mais toujours en gardant le cœur qui l'a rendu célèbre. Il passe du fushia au grenat sur le digital et reste noir et blanc sur le logo classique. Terminées les différentes marques, place uniquement à Blancheporte, avec ses différentes déclinaisons : «Mode&Maison», «La mode du 34 au 58» et «Linge de lit».

Créée en 1806 à Tourcoing, Blancheporte se situe aujourd'hui dans le top 10 des e-commerçants français mode&maison. Elle compte 200 collaborateurs sur son site de Tourcoing ainsi que deux millions de clientes.