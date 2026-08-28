Recrutement : entre manque de confiance et optimisme

Entreprises
Aisne : la Région finance la formation des futurs entrepreneurs
28/08/2026 LGFR
Aisne (02)
En 2026, le contexte économique national et international impacte la confiance des entreprises et leurs perspectives de recrutement dans les Hauts-de-France. Si une baisse des intentions de recrutements est enregistrée, tous les secteurs d’activité recrutent pourtant davantage dans l’année par rapport aux intentions de 2025.
Les auxiliaires de vie restent encore très recherchés en 2026. © D.R
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