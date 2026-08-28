Entreprises
Compiègne (60) Compiègne (60)
Décryptage

Recrutement : entre manque de confiance et optimisme

En 2026, le contexte économique national et international impacte la confiance des entreprises et leurs perspectives de recrutement dans les Hauts-de-France. Si une baisse des intentions de recrutements est enregistrée, tous les secteurs d’activité recrutent pourtant davantage dans l’année par rapport aux intentions de 2025.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Les auxiliaires de vie restent encore très recherchés en 2026. © D.R

Les auxiliaires de vie restent encore très recherchés en 2026. © D.R

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Dans son enquête en Besoin de main-d’oeuvre (BMO), publiée en avril 2026, France Travail affiche les intentions d'embauches des entreprises dans la région. Au total, les établissements régionaux prévoient près de 151 300 projets d’embauche, en baisse de -4,1%. Cependant, cette baisse est moins marquée que les deux années précédentes (-14,7% en 2024 et -10,7% en 2025) et le niveau d’avant crise sanitaire est retrouvé. Le département du Nord porte la majorité des projets, (68 158), puis le Pas -de -Calais (33 660), suivis par l'Oise (19 548), la Somme (16 296) et l'Aisne (13 616).</p><p>Avec .

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte