Après la pause estivale, l’éditeur français de solutions collaboratives sécurisées reprend son tour des territoires. Cinq événements sont programmés à Rennes le 10 septembre, Lyon le 8 octobre, Lille le 13 octobre et Lésigny les 15 et 16 octobre. Le dernier rendez-vous se tiendra au Creusot, les 21 et 22 octobre, à l’occasion du FIC des Territoires. Ces rencontres doivent permettre aux équipes d’échanger avec les acteurs locaux sur leurs besoins numériques, leurs enjeux de cybersécurité et les solutions disponibles.

Un ancrage au Creusot

Interstis Solutions accompagne depuis plus de dix ans des acteurs publics et privés dans leur transformation numérique. L’entreprise revendique plus de 1 500 structures clientes et 800 000 utilisateurs en France. Ses équipes sont réparties entre Paris, Le Creusot, Nantes et Montpellier. Elles développent notamment des outils collaboratifs conçus selon des exigences élevées en matière de sécurité et de protection des données.



Lauréat d’un appel à projets France 2030, Interstis Solutions pilote également le consortium Hexagone. Celui-ci développe une suite collaborative française destinée à répondre aux enjeux de souveraineté numérique et à proposer une alternative aux solutions étrangères. Une nouvelle étape de l’Hexagone Tour doit par ailleurs être annoncée dans le cadre du Cyber’mois.