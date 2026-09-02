Le beau succès du marché mensuel d’Huppy

Lancé en juin, le marché alimentaire et artisanal d’Huppy, 750 habitants, qui se déroule chaque premier vendredi du mois de 16 heures à 20 heures est un beau succès. En moyenne, il attire près de 40 producteurs locaux, artisans et créateurs (fromage de chèvres, boudins noirs, biscuits, légumes bio, safran, pain, miel, safran…). Ils sont accueillis gratuitement. La diversité des étals proposés draine des dizaines de visiteurs une vingtaine de kilomètres autour d’Huppy. Ils jouent le jeu de les faire travailler. Certains exposants repartent à vide.



La création de ce marché est une volonté de la nouvelle municipalité, emmenée par Hervé Bayard, restaurateur dans la commune : «Nous voulions avant tout apporter un nouveau service aux gens, résume Sonia Deflandre, conseillère municipale chargée des commerces. On ne s’attendait pas à une telle fréquentation. On a vu des anciens de la commune qui ne sortaient plus ! Les gens apprécient de passer un moment convivial. Nous avons mis en place une buvette avec tables et bancs. Ils profitent en même temps».

Des talents locaux

La municipalité entend aussi mettre à l’honneur ses talents : La fournée huppinoise, Eléonore Déco (conseillère peinture), Elocare M-Paris (bijoux de peau) et La boucherie du centre. Enfin, la commune communique beaucoup sur l’évènement sur les réseaux sociaux en présentant chaque exposant avec photo et petit texte. De quoi encore plus susciter l’envie.

Ce vendredi 4 septembre, le marché alimentaire et artisanal d’Huppy se déroulera encore sur la place du Général-de-Gaulle, au pied de l’église. Le 2 octobre, le dernier sera dédié à octobre rose. Un marché de Noël devrait être organisé en décembre.



