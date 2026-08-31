La MEL prépare son futur Plan Climat pour la période 2027-2032

Avec cette concertation préalable, la MEL ouvre une nouvelle étape de son Plan Climat : écouter, échanger et construire collectivement les priorités pour 2027-2032. L’objectif ? Poursuivre la transformation du territoire pour le rendre plus sobre en carbone, plus résilient face au changement climatique, plus respectueux de la qualité de l’air et de la biodiversité, et toujours plus agréable à vivre. La Métropole Européenne de Lille souhaite donc associer tous les métropolitains à la réflexion du futur Plan Climat qui se construira demain.

Comment y participer ?

Chacun peut contribuer à la réflexion sur le futur Plan Climat. Habitants, élus et communes, associations, entreprises, étudiants, acteurs économiques, acteurs de terrain. La concertation est accessible du 31 août au 28 septembre sur la plateforme de participation citoyenne de la MEL qui permet à chacun de s’informer et de contribuer ou à l’occasion de temps d’échanges et de rencontre organisés dans plusieurs communes du territoire au cours de l’automne 2026. Les dates et les lieux seront communiqués sur la page dédiée au Plan Climat de la MEL.

Pour rappel, adopté en février 2021, le Plan Climat de la MEL fixe une ambition : construire progressivement un territoire neutre en carbone à l’horizon 2050, tout en améliorant la qualité de vie et en veillant à ce que la transition écologique profite à tous. Il répond à trois grands enjeux : réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie, en développant notamment des mobilités plus durables, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables ; améliorer la qualité de l’air, en réduisant les émissions de polluants et leurs impacts sur la santé ; et adapter le territoire aux effets du changement climatique, notamment face aux canicules, aux sécheresses, aux inondations ou encore au retrait-gonflement des argiles.

«La MEL porte une ambition forte en matière environnementale : être neutre en carbone à l’horizon 2050. Par la décarbonation de nos modes de vie, par l’amélioration de la qualité de l’air ou par notre adaptation aux effets du changement climatique, la Plan Climat est un document qui concerne très concrètement l’ensemble des métropolitains. À travers la concertation qui s’engage, la MEL souhaite recueillir et s’engager sur ce qui compte le plus pour ses habitants» témoigne Éric Skyronka, Président de la Métropole Européenne de Lille.