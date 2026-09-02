L’Afpa de Nancy ouvre ses portes le 3 septembre

Rentrée rime (parfois) avec nouveaux objectifs ! En matière professionnelle, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) entend permettre aux personnes en recherche d’une alternance ou encore en reconversion professionnelle d’être accompagnées dans leur changement de voie.

Le 3 septembre, le centre nancéien du boulevard du Maréchal-Foch à Laxou ouvre ses portes comme ses homologues d’Épinal, Metz, Remiremont, Saint-Avold, Thionville-Yutz et Verdun dans la région.

Métiers qui recrutent

«Alors que la rentrée est souvent synonyme de nouveaux projets, l'Afpa Grand Est invite le public à venir construire son avenir professionnel à l’occasion de cette journée portes ouvertes. Jeunes en recherche d'alternance, salariés en réflexion sur leur évolution professionnelle, demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion pourront découvrir des métiers qui recrutent, rencontrer des formateurs et bénéficier de conseils personnalisés pour concrétiser leur projet professionnel. Près de 76% des stagiaires de l'Afpa accèdent à l'emploi dans les six mois suivant leur formation», assure l’Afpa Grand Est.

Les visiteurs pourront se renseigner sur les métiers qui recrutent dans le territoire (bâtiment, industrie, logistique, numérique, maintenance, énergie, hôtellerie-restauration…), découvrir les parcours de formation accessibles en alternance ou en reconversion, identifier les financements mobilisables et échanger avec les équipes de l’Afpa sur leur projet professionnel.