À Ligny-en-Barrois, l’Hôtel des Fermes vient d’obtenir un soutien du Loto du Patrimoine 2026, porté par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Cette demeure édifiée au XVIe siècle doit désormais entrer dans une phase de restauration, avec un démarrage prévu fin 2026 et une livraison annoncée pour décembre 2027. L’objectif dépasse la sauvegarde des décors anciens : après les travaux, le bâtiment accueillera des chambres d’hôtes et doit devenir un équipement touristique majeur pour la commune.

Le chantier répond à un état sanitaire préoccupant. Les toitures vétustes provoquent des infiltrations, tandis que les menuiseries, les façades et certaines parties intérieures sont dégradées. Le programme prévoit notamment la réfection des toitures et des zingueries, le ravalement des façades, le remplacement des pierres et menuiseries ainsi que la restauration des balcons en fer forgé. À Ligny-en-Barrois, l’opération soutient la revitalisation du centre-ville et la reconquête du bâti vacant dans le cadre de «Petites villes de demain».

Le patrimoine devient un levier économique

L’enjeu dépasse désormais la seule conservation architecturale. En donnant une nouvelle fonction à un bâtiment vacant ou menacé, le projet cherche à générer une activité touristique au cœur de la commune et à renforcer son attractivité. Il illustre également le rôle économique croissant des dispositifs de sauvegarde du patrimoine dans les territoires. Depuis 2018, la Mission Patrimoine indique avoir accompagné plus de 1 080 sites en France, dont 537 chantiers déjà terminés et 266 en cours.