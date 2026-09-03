En Côte-d’Or, l’accompagnement des futurs entrepreneurs s’inscrit dans une nouvelle dynamique régionale. France Travail et LCL ont signé le 9 juillet un partenariat destiné à mieux informer les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, de la réflexion initiale au lancement de leur activité. Le dispositif prévoit notamment des contenus consacrés au financement, aux aides disponibles et au choix du statut juridique.

Le sujet concerne directement les porteurs de projets du département, qui disposent de plusieurs points d’accueil France Travail, notamment à Dijon, Beaune, Montbard et Châtillon-sur-Seine. L’accompagnement ne se limite pas à la recherche d’un financement : il doit aussi permettre de structurer le projet, d’anticiper les démarches et de sécuriser les premières décisions du futur dirigeant.

La création d’entreprise devient un enjeu territorial

France Travail indique qu’un créateur d’entreprise sur deux est accompagné par ses services au moment de se lancer et que 320 000 entreprises voient le jour chaque année grâce à cet accompagnement à l’échelle nationale. Un million de personnes inscrites auprès de l’opérateur disposent par ailleurs d’un projet de création identifié.

En Côte-d’Or, cette logique rejoint les enjeux de développement économique local : faciliter la création et la reprise permet de soutenir le renouvellement du tissu entrepreneurial et le maintien d’activités dans les territoires.