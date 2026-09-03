Inventiva franchit une nouvelle étape dans le développement de son traitement contre la MASH. La biotech a réalisé une levée de fonds de 120 millions de dollars sur le Nasdaq, correspondant à environ 103 millions d’euros. De nouveaux investisseurs, aux côtés d’actionnaires déjà présents au capital, ont pris part à cette opération.



Des résultats attendus fin 2026





La MASH, ou stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie accompagnée d’une inflammation. La maladie peut évoluer vers une fibrose, une cirrhose et, dans certains cas, un cancer du foie. Inventiva développe une thérapie orale qui cible plusieurs mécanismes associés à l’évolution de la maladie.

Cette levée intervient alors que l’entreprise approche d’une échéance importante. Le lanifibranor, son traitement contre la MASH, est actuellement évalué dans NATiV3, un essai clinique international de phase 3. Les données issues de cette étude doivent être connues au cours du quatrième trimestre 2026. Si les résultats de phase 3 sont positifs, l’entreprise prévoit de préparer un dépôt réglementaire aux États-Unis au premier semestre 2027. Le lanifibranor bénéficie par ailleurs du statut de « Breakthrough Therapy » accordé par la Food and Drug Administration américaine.





Des moyens pour financer les prochaines étapes





Sur les 103 millions d’euros levés, la société devrait conserver près de 95,2 millions d’euros une fois les frais et commissions déduits. Andera Partners et Samsara BioCapital, qui figurent déjà parmi ses actionnaires, ont notamment participé à cette nouvelle opération.

La société a également obtenu 75 millions d’euros auprès de fonds gérés par BlackRock et Claret Capital Partners. Selon les conditions prévues par l’accord, ce financement pourrait atteindre 150 millions d’euros grâce à l’activation de tranches supplémentaires.

L’opération a également servi à rembourser le prêt contracté auprès de la Banque européenne d’investissement et à réorganiser la dette d’Inventiva.







