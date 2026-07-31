Pour mettre au point cette recette inédite de barbe à papa sans sucres, les deux co-fondateurs de Re.Snack Group, anciennement la Fabrique à Nuage, Florian Baud et Vanessa Haidu, ont sollicité l’Institut Agro Dijon, où cinq étudiants ingénieurs ont travaillé pendant près de six mois à la création d’une barbe à papa sans sucres. La solution repose sur un mélange de fibres de chicorée et d’édulcorants naturels, dosé avec précision pour éviter les effets digestifs indésirables et préserver la sensation en bouche. Les tests consommateurs confirment le pari : aucune différence de goût avec la version traditionnelle. Cette innovation, discrète mais structurante, devient le socle de l'entreprise et ouvre la voie à son développement.

Une PME dijonnaise qui change d’échelle

Il y a encore un an et demi, Re.Snack Group faisait ses premiers pas en grande distribution. Aujourd’hui, la PME a franchi un cap. Ses produits sont désormais référencés dans plus de 5 000 magasins, mais aussi dans les trains de la SNCF, les cinémas Pathé ou encore les grands parcs d’attractions. « On a ouvert toute la distribution française. On est présent dans l’ensemble des enseignes. Ça représente un peu plus de 5 000 magasins », se réjouit Florian Baud. La croissance suit la même trajectoire. Après 60 000 euros de chiffre d’affaires en 2023, puis 200 000 euros en 2024, Nuage a dépassé 1,5 million d’euros en 2025. Pour 2026, l’entreprise vise près de 3 millions d’euros. « On a décidé d’aller chercher les 5 millions d’ici 2027 et on espère atteindre les 10 millions d’euros d’ici 2028-2029 », annonce le dirigeant. L’équipe est passée de six à treize collaborateurs, tandis que l’entreprise s’est installée dans un bâtiment de 900 m² à Marsannay-la-Côte. En 2025, l'entreprise a commercialisé plus de 1,5 million de produits et prévoit d’en vendre plus de 2,3 millions cette année.

Diversifier l’offre pour devenir un acteur du snacking

Si la barbe à papa sans sucres a fait connaître la marque Nuage, elle n’est plus l’unique moteur de sa stratégie. Pour élargir son univers gourmand et sain, l’entreprise a racheté Pop Comedy, une structure spécialisée dans le popcorn, avant de mener près de dix mois de recherche et développement pour adapter les recettes sans sucres, stabiliser les process et industrialiser la production. De ce travail est née une nouvelle marque de popcorn déclinée en versions sucrées et salées, qui sera lancée en septembre dans l’ensemble des enseignes. «L’ambition, c’est de montrer qu’il peut y avoir un acteur sur l’épicerie qui vienne rénover un peu l’univers du snacking en proposant des produits dans la continuité de la marque Nuage», explique Florian Baud. L’innovation reste au cœur du modèle. Chaque nouveau produit représente un investissement de 100 000 à 150 000 euros en recherche et développement, intégrant aussi bien la formulation que l’industrialisation. Deux autres innovations sont déjà en préparation pour 2027. En parallèle, la jeune pousse poursuit son expansion à l’international. Déjà implantée en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, l’entreprise cible désormais l’Allemagne, son prochain marché stratégique.