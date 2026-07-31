À Paris-Beauvais, le Restaurant du Faubourg a achevé sa transformation

Le Restaurant du Faubourg a bien changé du côté de l'aéroport Paris-Beauvais. Plus accueillant, plus convivial et plus gourmand, l'établissement a connu plusieurs étapes de transformation et d'embellissement ces derniers mois. La première étape de cette transformation est intervenue en mars 2025, un moment où il a fallu repenser entièrement le restaurant. L’espace a été complètement réaménagé pour retrouver l’atmosphère et l’esprit d’une brasserie typiquement parisienne, chaleureuse et authentique. La seconde étape a eu lieu début mai avec la mise en place d'une véranda venue compléter cette transformation en proposant un environnement plus spacieux, plus lumineux et plus confortable, avec davantage de places assises pour accueillir les passagers tout au long de l'année.

Un four à pizza apprécié

Et depuis juillet dernier, la dernière étape a été franchie avec l’arrivée du four à pizza. L’occasion de retrouver Les Pizzas de Tony, particulièrement appréciées et plébiscitées par les passagers. Si les espaces ont évolué, l'esprit du Faubourg, lui, est resté le même. À sa tête, le couple Maqelara, un partenaire local et de proximité, continue de faire vivre ce lieu avec la même convivialité, entouré d'une équipe accueillante qui propose chaque jour une offre de restauration riche et variée pour satisfaire toutes les envies des passagers.

Avec ce renouveau, Le Faubourg poursuit son évolution sans perdre son ADN : proximité, convivialité et plaisir. Une belle transformation à découvrir et à savourer.