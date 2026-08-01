Balade historique à Chaumont-devant-Damvillers

Une balade consacrée à l’histoire de la Terre sera organisée dimanche 2 août à Chaumont-devant-Damvillers, dans la Meuse. Sur un parcours d’environ deux heures, les participants pourront découvrir les principales étapes de l’évolution de la planète, des premières formes de vie à l’apparition des dinosaures. Accessible à tous et gratuite, la sortie est limitée à 25 participants et nécessite une inscription préalable auprès du CPIE de Meuse. Les organisateurs recommandent de prévoir des chaussures adaptées à la marche ainsi que des jumelles.

Une sortie qui valorise le patrimoine naturel

Cette initiative s’inscrit dans une tendance nationale de valorisation des patrimoines naturels et scientifiques. Pour les territoires ruraux, ces animations contribuent à diversifier l’offre de loisirs, à sensibiliser les publics à l’environnement et à renforcer l’attractivité locale. Elles peuvent également favoriser la fréquentation des sites naturels et soutenir les activités touristiques de proximité, notamment l’hébergement, la restauration et les commerces locaux. En proposant des rendez-vous réguliers autour de leur patrimoine, les territoires cherchent ainsi à attirer de nouveaux visiteurs et à prolonger les séjours.