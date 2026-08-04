



Dijon Métropole organise, le 8 septembre 2026, un atelier pratique pour aider les entreprises locales à accéder aux marchés publics, dans les locaux de la CCI à Dijon.

Chaque année, Dijon Métropole, la Ville de Dijon, son CCAS et les communes membres lancent plusieurs centaines de marchés d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Cependant, la complexité des procédures peut dissuader de nombreuses entreprises d'y participer. Pour remédier à cela, un pacte territorial a été signé entre Dijon Métropole et les acteurs économiques du territoire, visant à simplifier et rendre plus accessible la commande publique.





Le programme inclut des informations pratiques sur les marchés publics : définition, recherche d'informations, anticipation des réponses aux consultations, repérage des annonces de marchés publics, dépôt d'une offre sur le profil acheteur, et techniques pour créer un compte sur le profil acheteur. Les participants apprendront également comment lire un dossier de consultation, préparer une offre pertinente, utiliser la signature électronique et transmettre leurs justificatifs administratifs via E-ATTESTATIONS.





En plus des présentations pratiques, un temps d'échange sera prévu pour permettre aux participants de poser leurs questions et d'obtenir des réponses sur le fonctionnement des marchés publics. Cet atelier vise à accompagner les entreprises avant, pendant et après leurs démarches afin de faciliter leur accès à la commande publique.