La Bourse de New York a terminé en forte progression mardi et deux de ses indices phares ont atteint un nouveau sommet grâce à un cocktail de bonnes nouvelles du côté des cours du pétrole et des résultats d'entreprises.

Déjà à un plus haut historique la veille, le Dow Jones a pris 1,71% à 54.085,88 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,79% à 7.736,52 points, dépassant son précédent record de début juin et l'indice Nasdaq a bondi de 2,59%.

La séance du jour "illustre parfaitement la manière dont les marchés réagissent lorsqu'un membre de cette administration (américaine, ndlr) fait une déclaration concernant le détroit d'Ormuz", commente auprès de l'AFP Art Hogan, analyste du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a souligné mardi des "progrès" dans les négociations avec l'Iran et Oman, dont les côtes bordent le détroit.

De son côté, le ministre des Finances Scott Bessent a évoqué sur la chaîne CNBC un accord "aujourd'hui ou demain (mercredi)" pour "rouvrir" ce passage stratégique.

"Ces déclarations ont fait baisser les cours du brut et les taux d'intérêt, les acteurs du marché revoyant à la hausse leurs prévisions concernant l'offre de pétrole tout en réduisant leurs anticipations d'inflation et les probabilités d'une hausse des taux de la Fed", la banque centrale américaine, souligne Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

Le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se détendait ainsi nettement, à 4,61% vers 20H20 contre 4,68% à la clôture lundi, tout en restant bien plus élevé qu'avant la guerre.

Le baril de Brent, la référence internationale pour le pétrole, est lui repassé sous la barre des 80 dollars.

SpaceX et AMD dans le viseur

Ces développements soulagent les investisseurs, Art Hogan évoquant un "climat plus serein" sur la place américaine.

Ils permettent aussi au marché de se concentrer plus largement sur les entreprises.

"Nous avons enregistré jusqu'à présent des résultats trimestriels spectaculaires, l'une des meilleures saisons que nous ayons connues depuis des années, malgré des attentes très élevées", remarque M. Hogan.

Le groupe d'analyse de données Palantir a bondi de 29,64%, porté par des performances supérieures aux attentes et un rehaussement de ses prévisions annuelles.

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a aussi profité du même engouement, s'octroyant 14,88% en faisant mieux qu'anticipé d'avril à juin.

Le marché a propulsé Wayfair (+30%) pour les mêmes raisons et aussi recherché Whirpool (+13,87%) malgré le trimestre décevant de ce dernier.

Wall Street se préparait aussi à accueillir les résultats de plusieurs poids lourds mardi soir.

Ceux de SpaceX ont suscité une forte attente car ce sont les premiers du groupe d'Elon Musk depuis son entrée record en Bourse en juin.

L'entreprise valorisée quelque 1.500 milliards de dollars doit démontrer que les promesses vendues aux investisseurs - dominer l'intelligence artificielle (IA), envoyer des centres de données en orbite, coloniser Mars - vont se transformer en revenus.

Son chiffre d'affaires a pratiquement doublé ses revenus du deuxième trimestre, par rapport l'année précédente, selon son communiqué publié après la clôture de Wall Street.

Les résultats du géant des puces AMD sont aussi attendus de pied ferme du fait des nombreux questionnements des derniers mois autour des acteurs de l'intelligence artificielle.

L'entreprise "est bien positionnée pour devenir la deuxième du secteur des GPU", ces processeurs considérés comme les plus performants pour le développement de l'IA, souligne Paul Meeks, de Freedom Capital Markets.

La première place revient toujours à Nvidia.

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