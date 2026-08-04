Michelin poursuit la décarbonation de ses activités logistiques en mettant en service un camion électrique pour relier ses sites de Blanzy, en Saône-et-Loire, et du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Exploitée depuis le mois de mai, cette navette couvre 520 kilomètres aller-retour. Selon le groupe, ce véhicule permet d'éviter le rejet d'environ 400 kilos de CO₂ chaque jour.

Le transporteur LTR Vialon effectue cinq rotations hebdomadaires, avec près de 23 tonnes de marchandises par trajet. L'organisation prévoit une recharge quotidienne, réalisée de nuit à proximité de l'usine de Blanzy, afin de s'intégrer au fonctionnement habituel des sites.

Une autonomie adaptée au transport longue distance

Les deux usines échangent régulièrement des composants destinés à la fabrication de pneumatiques de génie civil. Le site de Blanzy produit notamment des éléments semi-finis qui sont ensuite expédiés vers d'autres unités de production. Michelin a retenu le modèle électrique E-Tech T 780 de Renault Trucks pour son autonomie pouvant atteindre 600 kilomètres sans recharge intermédiaire, soit le double des précédentes générations de poids lourds du constructeur.

Cette évolution technologique s'inscrit dans la stratégie d'électrification de Renault Trucks. Après un investissement de 28 millions d'euros dans son usine de Blainville-sur-Orne, le fabricant a enregistré en 2025 une progression de 60% de ses ventes de camions électriques, avec 2.612 véhicules commercialisés.