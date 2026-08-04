"L'hypothèse de mises à feu volontaires est sérieusement envisagée" dans la violente reprise d'incendie qui a démarré vendredi au sud de l'important brasier fixé quelques jours plus tôt près du massif du Gros Bessillon, a indiqué mardi le parquet de Draguignan.

L'enquête sur les causes de cet incendie est en cours, a précisé le procureur de la République Pierre Couttenier dans une communication aux médias, précisant que des enquêtes avaient été ouvertes pour déterminer l'origine de 24 départs de feu dans sa juridiction.

Depuis le 24 juillet, "six départs de feux avec une intervention humaine ont été recensés sur le secteur du Gros Bessillon", a de son côté indiqué mardi le préfet du Var lors d'un point presse.

Le préfet a en outre appelé les témoins de "comportements suspects ou de présences inhabituelles" à contacter les autorités locales.

Mardi, plus de 1.000 pompiers étaient toujours mobilisés sur le front de cet incendie, pour l'heure contenu après avoir parcouru 1.850 hectares. Il fait suite à un premier sinistre qui avait calciné dans le même secteur du Gros Bessillon 4.500 hectares de végétation entre le 21 et le 28 juillet.

"C'est le feu le plus long qu'il y a eu dans le Var depuis que nous avons des archives sur les feux de forêt et de végétation", a indiqué mardi Laurent Nuñez lors d'un point presse.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'incendie du Gros Bessillon "a parcouru au total 6.350 hectares dont 1.850 depuis que le feu s'est réactivé le 31 juillet".

"L'inquiétude demeure", a-t-il poursuivi, alors que le Var reste en vigilance orange canicule et que le mistral est attendu jeudi.

"Les pompiers sont aidés mardi de trois hélicoptères et un hélicoptère de commandement, tandis qu'une équipe de drones travaille à localiser tous les points chauds", a indiqué mardi un porte-parole des sapeurs-pompiers à l'AFP.

"Il ne faut absolument pas faire de triomphalisme, donc rester très prudents", a-t-il ajouté, précisant que "le travail va se poursuivre de la journée à la nuit, encore pendant plusieurs jours, pour venir à bout de cet incendie."

Le préfet du Var Simon Babre a précisé lundi que la commune de Correns avait été "la plus impactée" par le feu, celle qui avait "le plus souffert", avec 52% de sa superficie qui a brûlé et "trois assauts du feu successifs" à quelques jours d'intervalle.

Dans la même zone du centre du Var, un homme de 23 ans est soupçonné d'une dizaine de départs de feu volontaires entre le 19 et le 24 juillet, avaient précédemment indiqué le parquet et les gendarmes. Arrêté le 25 juillet, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.