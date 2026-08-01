Au Petit-Quevilly, KEYVEO a reçu la visite du préfet de région, Jean-Benoît Albertini. Au cours de la visite, KEYVEO a notamment présenté la maquette numérique des territoires normands, développée pour accompagner des projets structurants comme Aval du Futur, l’EPR2 ou encore l’Axe Seine. La plateforme de visites virtuelles KEYVEO Virtual Tour (KVT®) ainsi que la plateforme nationale e-DEFFINUM, dédiée à la formation et à l’apprentissage, ont également été mises en avant. Cette dernière compte plus de 100 capsules métiers déployées pour dix régions académiques.

Les échanges ont aussi porté sur plusieurs solutions développées pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires. Parmi elles figurent des applications consacrées à l’attractivité des métiers et aux ressources humaines dans la filière nucléaire, des outils dédiés à la sécurité, à la qualité et à la prévention des risques.

Plus de 150 projets réalisés

Créée en Normandie il y a dix ans, KEYVEO a depuis réalisé plus de 150 projets innovants pour des acteurs publics et privés. L’entreprise intervient notamment dans la formation immersive en réalité virtuelle et augmentée, les jumeaux numériques, la cartographie 3D et la conception de solutions dans des secteurs stratégiques tels que le nucléaire, l’environnement, l’aménagement numérique ou encore la cybersécurité.

La visite a enfin été l’occasion d’échanger sur les perspectives offertes par ces technologies aux collectivités, aux décideurs publics et aux filières économiques. La discussion a également abordé l’impact de l’intelligence artificielle sur les TPE et PME françaises de la tech. Une rencontre qui a permis à KEYVEO de mettre en avant le travail de ses équipes et son approche de l’innovation au service des territoires et des entreprises.