Ce projet vise à renforcer les capacités européennes de calcul de nouvelle génération en s'appuyant sur une énergie décarbonée et sur la réhabilitation de sites industriels existants, afin de limiter la consommation de nouveaux espaces fonciers. Dans ce cadre, Demathieu Bard met en avant son savoir-faire dans la reconversion de sites déjà bâtis et la réalisation d'opérations complexes en milieu contraint. Aux côtés des autres partenaires et des acteurs du Grand Est, le groupe entend contribuer à un projet associant industrie, énergie, numérique et construction, avec l'objectif d'accompagner les transformations des territoires.

«Au sein du consortium ÆTHER, nous sommes extrêmement fiers de partager notre expertise et de participer activement au développement de ce premier campus dédié à l’IA en Europe. Notre ambition est d’accompagner des projets structurants, créateurs de valeur pour nos clients et les territoires. Il est donc naturel pour nous d’intégrer ÆTHER. Contribuer à la souveraineté numérique européenne tout en mettant nos savoir-faire au service d’un grand projet de construction complexe, plus durable et à forte technicité, constitue un défi qui anime tous les collaborateurs du groupe Demathieu Bard. Nous sommes impatients de le relever avec exigence, fiabilité et enthousiasme», déclare Stéphane Monceaux, président du directoire du groupe Demathieu Bard.