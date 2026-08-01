Créé en 2000, ce concours a pour ambition d'encourager l'entrepreneuriat féminin et de mettre en lumière les parcours de femmes qui osent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. En plus de vingt-cinq ans, il a récompensé plus d'une centaine de créatrices d'entreprise en Lorraine.

L'appel à candidatures s'adresse aux femmes porteuses d'un projet innovant, même en phase d'émergence, ainsi qu'à celles ayant créé ou repris leur première entreprise depuis moins de trois ans. Tous les secteurs d'activité sont concernés, de l'industrie à l'artisanat, en passant par l'agriculture, le commerce et les services. Les entrepreneuses ayant déjà lancé leur activité doivent détenir plus de 50% du capital de leur entreprise.

Gagner en visibilité

Les projets seront examinés selon plusieurs critères, notamment leur caractère innovant, leur potentiel de création d'emplois, leur impact environnemental, leur viabilité économique ou encore leur contribution à des secteurs où les femmes demeurent peu représentées. Au-delà des récompenses, ce concours offre aux participantes l'occasion de faire connaître leur activité, de valoriser leur parcours et de bénéficier d'une visibilité accrue. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte où les femmes représentent encore moins de 30% des créateurs d'entreprise en Lorraine.

Le calendrier de cette édition prévoit une clôture des candidatures le 30 septembre 2026, un jury de présélection le 21 octobre, les auditions des candidates retenues le 28 octobre, avant la cérémonie de remise des prix organisée le 27 novembre 2026.