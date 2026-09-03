Au fil des ateliers, les souvenirs de chacun ont servi de matière à la création d’une chanson collective. Accompagnés par l’artiste-compositeur Olivier Vaillant et l’artiste Aubin, connu sous le nom de scène Golf, les participants ont écrit les paroles avant de passer à l’enregistrement. Une manière de raconter Soissons à travers leurs propres expériences.

Les participants ont également travaillé sur une fresque de 5 mètres sur 2 mètres. Ensemble, ils y ont représenté les lieux et les souvenirs qui leur sont associés. Chaque contribution est venue enrichir cette œuvre collective, donnant à voir différents regards sur la ville et son évolution.

Une journée culturelle à Paris

Pour terminer cette semaine en beauté, les participants ont pris la direction de Paris le 20 août pour une journée placée sous le signe de la découverte culturelle. Au programme : une visite de l’Atelier des Lumières, puis une balade en bateau-mouche permettant de découvrir Paris autrement. À travers cette initiative, le Pôle Seniors souhaitait offrir un espace d’échange et de création, tout en permettant aux participants de transmettre une partie de leurs souvenirs de Soissons.



