La Bourse de New York évolue en petite hausse vendredi, se préparant à écouter la prise de parole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh, dont les investisseurs espèrent tirer des indices sur le futur de la politique monétaire.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,22%, l'indice Nasdaq prenait 0,16% tandis que l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,17%.

"La Bourse ouvre officiellement à 09H30 (heure de New York, ndlr), mais dans la pratique, le début officieux des échanges aura lieu à 10H00, heure à laquelle le président de la Fed, M. Warsh, doit prononcer son discours lors du symposium de Jackson Hole", résume Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Ce rendez-vous annuel des banquiers centraux est incontournable pour les décideurs monétaires.

"Il a toujours été l'occasion pour le président (de la Fed, ndlr) de préparer les marchés financiers en leur donnant des indications prospectives sur l'orientation de la politique monétaire", souligne Thahbib Rahman, analyste de Block Scholes.

Plus encore que d'habitude les investisseurs suivront ce colloque avec grande attention car Kevin Warsh est resté très prudent dans sa communication depuis sa prise de fonctions en mai.

"L'aversion explicite de l'actuel président de la Fed pour les indications prospectives rend l'issue bien moins certaine" que lors des précédentes éditions, selon M. Rahman.

"Les investisseurs sont avides d'indices sur l'approche de la banque centrale en matière d'inflation et de taux d'intérêt, après que des données récentes ont mis en évidence des pressions persistantes à la hausse sur les prix", ajoute David Morrison, analyste du cabinet Trade Nation.

La hausse des prix aux Etats-Unis était de 3,7% en juillet selon l'indice PCE quand la Fed vise 2%.

Ce décalage conduit certains des responsables monétaires américains à appeler à un resserrement des taux pour empêcher un emballement de l'inflation.

La Fed n'a pour le moment pas touché à ses taux depuis décembre 2025 malgré les pressions exercées par la flambée des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient.

Selon Patrick O'Hare, c'est le marché obligataire qui réagira le premier aux propos de Kevin Warsh "ce qui influencera le marché boursier" par la suite.

Vers 13H50 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans évoluait à 4,68%, comme à la clôture la veille.

En même temps que le discours de Kevin Warsh les investisseurs prendront également connaissance de la dernière estimation par l'université du Michigan de la confiance des consommateurs américains pour le mois d'août.

Côté entreprises, le pionnier des paiements en ligne PayPal dégringolait de 11,94% à 54,13 dollars. Selon Bloomberg, le consortium mené par son concurrent Stripe et le fonds Advent International aurait jeté l'éponge sur son projet de rachat.

Le fabricant américain de puces Marvell Technology perdait lui 6,77% à 225,10 dollars après avoir partagé des prévisions pour le prochain exercice fiscal qui n'ont pas satisfait les attentes des analystes.

En revanche, la société de vente à crédit en ligne ("acheter maintenant - payer plus tard") Affirm bondissait de 9,32% à 84,64 dollars grâce à des résultats trimestriels et prévisions supérieurs aux anticipations.

La marque de vêtements Gap s'envolait de 14,33% à 23,77 dollars grâce à un bon bilan financier pour le deuxième trimestre.

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