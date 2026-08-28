ID.Sign Industry : la signature du mobilier pro sur mesure

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SNCF : le trafic interrompu entre Nancy, Strasbourg et Remiremont fin août
28/08/2026 L.R
Nancy (54)
ID.Sign Industry conçoit et réalise du mobilier et des aménagements sur mesure pour les entreprises et les industries : bureau exécutif, laboratoire, salle de conférence, poste de production... ID.Sign Industry s’est au fil des années fait reconnaître comme le spécialiste local répondant aux exigences de performance des environnements industriels stratégiques.
Benjamin Boudet et Geoffrey Lion (au centre), récompensés par le Prix Stars & Métiers de la CMA Hauts-de-France et de la Banque populaire du Nord. © Benoit Maleplate
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28/08/2026 L.R
Nancy (54)
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26/08/2026 Virginie Kubatko
Senlis (60)
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