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Aménagement design

ID.Sign Industry : la signature du mobilier pro sur mesure

ID.Sign Industry conçoit et réalise du mobilier et des aménagements sur mesure pour les entreprises et les industries : bureau exécutif, laboratoire, salle de conférence, poste de production... ID.Sign Industry s’est au fil des années fait reconnaître comme le spécialiste local répondant aux exigences de performance des environnements industriels stratégiques.

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Benjamin Boudet et Geoffrey Lion (au centre), récompensés par le Prix Stars & Métiers de la CMA Hauts-de-France et de la Banque populaire du Nord. © Benoit Maleplate

Benjamin Boudet et Geoffrey Lion (au centre), récompensés par le Prix Stars & Métiers de la CMA Hauts-de-France et de la Banque populaire du Nord. © Benoit Maleplate

Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>L'entreprise amiénoise passe un cap après 13 années d’existence : elle restructure tout son atelier, investit, recrute et établit un plan de développement national pour les dix ans. À long terme, elle affiche même l’ambition de répondre à une clientèle européenne. Depuis sa création en 2013, les deux co-fondateurs, Benjamin Boudet et Geoffrey Lion, ont fait grandir leur société petit à petit. Tous les deux ébénistes de formation, ils ont commencé leur activité dans le garage des parents de Benjamin Boudet. Ils se sont concentrés au départ sur la fabrication de mobilier connecté et interacti.

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