Le principe s’inspire des hackathons : pendant 12 heures, chaque porteur de projet travaillera avec une équipe composée de personnes aux compétences complémentaires. Agriculture, agroalimentaire, gestion, communication, marketing, ingénierie, droit ou finance : chacun pourra apporter son regard et ses connaissances. Des coachs et des experts accompagneront également les participants tout au long de la journée.

L’objectif est de permettre aux candidats de prendre du recul sur leur projet, de tester leurs idées et d’identifier de nouvelles pistes pour les faire évoluer. Deux catégories sont ouvertes cette année : les projets d’installation agricole et les projets de start-up dans le secteur agricole.

Une journée pour faire évoluer son projet

Pour participer, les candidats doivent s’inscrire en ligne avant le 15 septembre prochain et présenter leur projet en mettant notamment en avant son caractère innovant. Un jury retiendra ensuite entre 10 et 12 dossiers. Les candidats sélectionnés seront informés au plus tard le 5 octobre.

Le 3 novembre, les équipes disposeront de 12 heures pour travailler leur projet avant de le présenter devant un jury lors de pitchs finaux. La journée se terminera par la remise des prix aux projets les plus convaincants. Les lauréats seront ensuite mis à l’honneur lors de l’événement «Champs d’Opportunités», prévu le 17 novembre 2026 à Lisieux.

Des récompenses pour les projets retenus

Les participants pourront notamment décrocher des dotations financières, bénéficier d’un accompagnement personnalisé ou encore participer à des salons. Des stages et des formations figurent également parmi les récompenses annoncées. Au-delà de la compétition, AGREEN STARTER Normandie entend surtout créer un espace où les porteurs de projets peuvent confronter leurs idées, rencontrer de nouveaux interlocuteurs et enrichir leur réflexion avant de se lancer.



