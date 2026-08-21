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Le Barouf, parenthèse bucolique

Direction la campagne chic de la métropole lilloise, à la croisée de Marcq-en-Barœul, Bondues et Mouvaux. Au cœur des 60 hectares du parc du Septentrion vient d'ouvrir Le Barouf, un lieu festif et décontracté dans une immensité de verdure et de quiétude.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Olivier Tierny est un homme de projets dont la liste d'entreprises créées peut rendre fier ce professionnel de l'événementiel : une agence d'événementiel montée en 2000, une entreprise de location de mobilier, mais aussi de piscines temporaires et éphémères pour les collectivités (à l'image de Lille-Plage et Paris-Plage) et plus récemment, Les Enfants Terribles à Marquette-lez-Lille. «<em>C'est arrivé un peu par hasard : un agent immobilier m'a présenté cette ferme, je ne cherchais pas de projets puisqu'on devait partir habiter à Montréal avec ma famille, mais... je suis tombé amoureux du l.

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