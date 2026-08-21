Le Barouf, parenthèse bucolique

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Direction la campagne chic de la métropole lilloise, à la croisée de Marcq-en-Barœul, Bondues et Mouvaux. Au cœur des 60 hectares du parc du Septentrion vient d'ouvrir Le Barouf, un lieu festif et décontracté dans une immensité de verdure et de quiétude.
©Lena Heleta
Olivier Tierny. ©Lena Heleta
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La Cabane, l'autre restaurant sur le site du Septentrion. ©Lena Heleta
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