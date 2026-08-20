Lille : le salon du Gin et des spiritueux de retour au Grand Palais

Les 19 et 20 septembre, Lille Grand Palais accueillera la deuxième édition de L’Essence du Gin & des Spiritueux. Né autour du gin, le salon élargit ainsi son univers à l’ensemble des spiritueux. Une évolution qui traduit l’ambition de son créateur, Kevin Rabot, de répondre à la curiosité croissante des consommateurs, qui selon ce dernier «recherchent des produits qu’ils ne trouvent pas partout, s’intéressent davantage aux cocktails maison, aux références inédites ainsi qu’aux alternatives sans alcool», explique l'ancien dirigeant du Genever Bar à Lille.

Le salon attend près de 90 exposants, contre 45 en 2025, et plus de 4 000 visiteurs. 270 références seront proposées et une dizaine de pays représentés.

La mixologie comme fil rouge

Cette nouvelle édition entend faire de la mixologie le fil conducteur du rendez-vous. Bars à cocktails, ateliers et masterclass permettront aux visiteurs d’explorer les spiritueux autrement, à travers la création et la transmission des savoir-faire. Les plus motivés pourront même intégrer le jury du concours de cocktails Epicureans Spirit.

Trois espaces structureront le salon : l’Espace Gin, consacré aux producteurs de gin et aux premium mixers, l’Espace Spiritueux, dédié aux différentes familles de boissons et l’Espace Jeunes Distilleries, qui mettra en lumière les producteurs créés depuis moins de deux ans.

Les Hauts-de-France seront représentés par leurs distilleries, artisans et producteurs, aux côtés de maisons françaises et internationales plus établies, l'objectif étant de permettre aux visiteurs de passer de références emblématiques à des créations plus confidentielles.