L'ancien Premier ministre français et candidat à l'élection présidentielle 2027 Gabriel Attal a été visé par deux nouvelles opérations de désinformation liées à l'ingérence russe dans la campagne française, a indiqué vendredi une source proche du dossier confirmant une information de BFMTV.

Selon cette source qui a requis l'anonymat, "dix faux reportages et fausses unes de presse" ont été diffusés les 12 et 19 août sur les réseaux sociaux pour répandre des informations erronées sur l'état de santé de Gabriel Attal ou pour porter de "fausses accusations de corruption".

En outre, une vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle montre une projection de caricatures de l'ancien Premier ministre sur le Panthéon à Paris, dont une accompagnée de messages injurieux, a précisé cette même source.

Interrogé, Gabriel Attal n'a pas souhaité réagir.

Contacté par l'AFP, le collectif Antibot4Navalny, qui traque les opérations d'influence en lien avec la Russie, a estimé que le nombre de vues des faux reportages était gonflé artificiellement. Il l'évalue à "quelques centaines de vues organiques (consultation de contenus obtenue de façon spontanée sans publicité payante, NDLR) par vidéo".

Au total, depuis le début du mois d'août, quatre opérations de désinformation ont visé le candidat du parti Renaissance à la présidentielle, qui a déjà déposé plainte.

Ces opérations informationnelles sont imputées au mode opératoire prorusse baptisé Matriochka (terme russe pour désigner des poupées gigognes), actif depuis 2023, qui s'appuie sur la publication de faux contenus diffusés de manière coordonnée sur les réseaux sociaux, puis relayés par des utilisateurs interpellant directement des médias pour qu’ils se penchent sur les fausses informations en question.

Ces faux contenus usurpent l'identité visuelle de médias, dont l'Agence France-Presse.

Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur des soupçons d'ingérence russe visant Gabriel Attal mais aussi un autre ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe.

Il s'est en outre saisi pour les mêmes faits présumés concernant l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann, probable candidat à la présidentielle.

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