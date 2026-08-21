Des affiches y ont été installées aux entrées afin d'inciter les usagers à réduire l'utilisation des fontaines publiques. Si la municipalité privilégie pour l'instant une démarche pédagogique pour préserver la ressource, elle prévient qu'elle n'hésitera pas à couper définitivement l'accès à l'eau si les comportements ne changent pas rapidement.

Fontaines des cimetières : la pédagogie avant la coupure globale

Dans les allées des cimetières nancéiens, la préservation de chaque mètre cube est devenue une priorité absolue. Les autorités locales appellent au civisme des usagers pour stopper le gaspillage autour des fontaines, traditionnellement utilisées pour l'entretien des sépultures et le fleurissement. Cette mesure s'inscrit dans un plan de sobriété global à l'échelle de l'agglomération : le lavage des rues est suspendu, le remplissage des bassins sportifs est interdit et l'arrosage des massifs fleuris ou des jardinières est totalement arrêté.

Une gestion de crise qui durcit l'action des services publics

Seuls les jeunes arbres de moins de deux ans et les espèces rares du Jardin botanique continuent d'être irrigués, principalement grâce à des réserves d'eau de pluie déjà proches de l'épuisement. À travers ce tournant réglementaire, la municipalité adapte ses services publics à une baisse historique du niveau de la Meurthe-et-Moselle. L'évolution de la situation dans les cimetières dépendra désormais de la responsabilité collective, sous peine de voir les robinets scellés jusqu'à la fin de la crise.