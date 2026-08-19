Budget communal, aides et subventions, projets à venir : plusieurs sujets ont été abordés lors d’une réunion de travail en mairie. Les échanges ont également porté sur des questions concrètes liées au développement économique, à l’école, à la santé et à l’aménagement des espaces publics.

La visite a également permis de découvrir quelques-unes des particularités de Bourg-et-Comin. Parmi elles, la centrale hydroélectrique de France, qui est gérée par Voies navigables de France (VNF). Elle produit de l’électricité décarbonée tout en contribuant à la régulation de l’eau nécessaire à la navigation fluviale et au débit de la rivière.

Des initiatives qui font vivre la commune

Le Camping de la Pointe figurait également parmi les lieux visités. L’établissement s’est classé en troisième position d’un classement régional en 2026. Autre découverte, plus insolite : une collection de plus de 400 véhicules à pédales réunis par Christophe Fouan au fil de 33 années. Parmi les pièces exposées figurent notamment des modèles des marques Euréka, Bugatti et MG.

Cette rencontre rappelle l’importance des échanges de proximité entre l’État et les communes. Elle permet aux services de l’État de mieux comprendre les réalités locales et d’accompagner les élus dans leurs projets, tout en mettant en valeur les initiatives qui font vivre Bourg-et-Comin.