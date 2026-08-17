Le Département fédère les tchots bistrots de la Somme

Pour le Département de la Somme, les cafés de village jouent un rôle essentiel dans l'animation des territoires ruraux. Ils se positionnent comme de véritable lieux de vie, de rencontres et de convivialité. Christelle Hiver, la présidente du conseil départemental, confirme : «Derrière chaque bistrot de village, il y a une histoire, un visage, des habitants qui se retrouvent, des producteurs locaux mis à l’honneur et une commune qui reste vivante». Autour de cette perception, le Département crée donc le réseau «Les Tchots Bistrots de la Somme». Il a pour ambition de préserver ces établissements et de valoriser leur contribution au dynamisme local : «Cette démarche vise à fédérer des établissements partageant l’ambition d’offrir un accueil de qualité, de promouvoir les produits du terroir et de participer au développement économique, social et touristique du territoire», valide le conseil départemental.

Six valeurs fondamentales

La collectivité invite ainsi les propriétaires et gérants de cafés, bistrots et restaurants situés en milieu rural à rejoindre cette dynamique collective. Les candidatures sont étudiées puis l’adhésion gratuite est valable pour trois ans. Le Département voit cependant plus qu'un simple label dans Les Tchots Bistrots de la Somme et il demande aux professionnels qui veulent intégrer le réseau de s'engager autour de six valeurs fondamentales : la convivialité, «en garantissant un accueil chaleureux et professionnel à tous les publics». La proximité, «grâce à une attention particulière portée aux circuits courts et aux producteurs locaux». L’authenticité, «à travers le fait maison, les produits de saison et la valorisation des savoir-faire du territoire». L’exemplarité, «dans la qualité des produits proposés et le respect des normes en vigueur». La solidarité, «en contribuant à l’emploi local et à la vitalité des communes». Le respect de l’environnement, «en développant des pratiques écoresponsables».

Soutenir le cœur battant des villages

La présidente Christelle Hiver ajoute : «Avec Sabrina Holleville-Milhat, vice-présidente en charge du tourisme et de l’attractivité, nous souhaitons, à travers ce label, soutenir ces établissements qui sont le cœur battant de nos villages. Préserver ces lieux de convivialité, c’est investir dans le lien social, la qualité de vie et l’attractivité de notre département». Pour profiter de cette visibilité renforcée auprès des habitants et des visiteurs ainsi que d’actions de communication et de promotion portées par le Département et ses partenaires, les professionnels peuvent contacter Virginie Decorte, l'animatrice du réseau Les Tchots Bistrots de la Somme à vdecorte@somme.fr.