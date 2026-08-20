Cet événement d’envergure régionale rassemblera l’ensemble de l’écosystème agricole, scientifique et territorial pour coconstruire des solutions d’avenir pour les zones intermédiaires.

Un cycle de webinaires pour anticiper les mutations agroéconomiques

Cette mobilisation d’intelligence collective débutera dès le mois de septembre 2026 à travers un cycle préparatoire de huit webinaires thématiques. Animés par des experts, ces rendez-vous numériques exploreront les piliers de la transition agroéconomique régionale : prospective climatique, avenir des prairies, gestion du foncier, attractivité des métiers, énergies renouvelables ou encore évolution des attentes des consommateurs. Ce parcours analytique permettra de poser les bases scientifiques et économiques indispensables pour alimenter les réflexions des participants.

Deux jours de co-innovation pour faire émerger des solutions concrètes

Le point d'orgue de l'initiative se jouera lors du hackathon de décembre, sur le campus de l'ENSAIA. Pendant deux jours, des équipes pluridisciplinaires, mêlant chercheurs, chefs d'entreprise, conseillers, étudiants et décideurs publics, s'affronteront autour d'une douzaine de défis territoriaux concrets. L'objectif est de dépasser la théorie pour concevoir des modèles économiques viables et des innovations opérationnelles touchant à la gestion de l'eau, à l'élevage et à la souveraineté alimentaire de la région.

Les acteurs économiques, institutionnels et scientifiques du Grand Est sont invités à réserver leur place dès à présent pour sécuriser leur participation à ce carrefour de l'innovation territoriale.