Domitys a lancé ce dispositif nommé Générations Part'Âges il y a déjà dix ans. Un dispositif que la société de résidences services seniors qualifie «d'échange mutuel et vertueux depuis une décennie». Elle avait en effet constaté la précarité des étudiants touchant l'alimentation, le logement, jusqu'à la santé mentale et l'hygiène. Phénomènes qui restent toujours d'actualité aujourd'hui. Domitys s'appuie sur le dernier baromètre COP1/IFOP de septembre 2025 qui confirme la situation précaire de la jeunesse : un étudiant sur deux déclare vivre avec moins de 100 € par mois une fois le loyer et les charges payés. 62% des étudiants affirment avoir déjà sauté un repas par manque d'argent. 34% des jeunes souffrent d'un sentiment de solitude chronique.

Ainsi, à l'occasion de cet anniversaire symbolique, le programme réaffirme son ambition : «Offrir une solution de logement aux étudiants en échange de temps partagé avec les aînés. Plus qu'un simple toit, l'étudiant occupe un emploi d'assistant animation, au côté de l’animateur de la résidence. Cette immersion lui permet de forger une expérience professionnelle humaine et valorisante, tout en profitant des infrastructures de la résidence» [ndlr : salle de sport, piscine, espaces communs].

Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes

Près d'une centaine d'étudiants issus de filières diverses ont déjà tenté l'aventure. 43 résidences services seniors dans toute la France participent cette année au dispositif Générations Part'Âges. Pour ce qui est de la Picardie, quatre résidences Domitys sont partenaires de l'opération : deux à Amiens, une à Soissons et une à Château-Thierry. Les inscriptions pour l'année universitaire 2026-2027 sont maintenant ouvertes à l'adresse https://www.domitys.fr/lpr/generation-part-ages/

Pour Anne Brown, la directrice Animation et bien-être de Domitys : «La présence des étudiants constitue une véritable richesse pour les résidents, qui trouvent auprès d’eux une écoute attentive et bienveillante. Pour les étudiants, c’est également une expérience profondément enrichissante, leur permettant de partager le quotidien d’une génération en quête d’échanges et de transmission, tout en bénéficiant d’une solution de logement simplifiée. Générations Part’Âges, c’est avant tout une réponse concrète à l’isolement, tant pour les étudiants que pour les personnes âgées».