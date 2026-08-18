Sébastien Arnaud, nouveau directeur de la CPAM de l’Artois

Sébastien Arnaud a pris ses fonctions ce lundi 17 août à la tête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois. Auparavant, il a notamment exercé des responsabilités dans les CPAM de l’Essonne et du Val-de-Marne, dans les prestations, la relation de service, les systèmes d’information ou encore les ressources et fonctions support. Depuis 2022, il était directeur général adjoint de la CPAM du Val-de-Marne.

Accès aux soins

En tant que nouveau directeur de la caisse artésienne, il entend poursuivre la dynamique engagée ces huit dernières années par Blandine Gohier-Burger.

Sébastien Arnaud souhaite également renforcer les coopérations locales autour des principaux enjeux de santé du territoire : accès aux soins, prévention, démographie médicale et réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. «Mon ambition est de poursuivre cette dynamique, en donnant toute sa place à l’intelligence collective, à la confiance et au dialogue», a-t-il encore souligné.