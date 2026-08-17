Décès brutal de Stéphane Perrin, maire de Stenay

Un choc et une vague d’émotion se sont abattus sur le département de la Meuse, au cœur de ce mois d’août, à la suite de l’annonce du décès de Stéphane Perrin, maire de Stenay depuis 2009 mais également président de la Communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois. Vice-président du conseil départemental de la Meuse en charge de l’insertion, l’élu était particulièrement apprécié. Engagé et combatif à la suite de la liquidation judiciaire de Stenpa, la papeterie de Stenay en novembre 2024, Stéphane Perrin était également mobilisé dans le cadre du dispositif territoire zéro chômeur ainsi que la généralisation en 2026 sur les bassins d’emploi de Commercy et Bar-le-Duc de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Alors que le territoire de Stenay «perd un ardent défenseur», selon Franck Menonville, le sénateur de la Meuse, Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif meusien estime que «Stenay et la Meuse perdent un grand homme».

Livre de condoléances et prochaine élection

Un livre de condoléances a été mis à la disposition des habitants souhaitant y écrire quelques mots, dans le hall de la mairie, depuis le 12 août. Son accès se poursuivra jusqu’à la cérémonie d’hommage locale qui aura lieu au cours de la première quinzaine de septembre, dans la salle des fêtes de Stenay. La continuité administrative de la commune est actuellement assurée par Daniel Léger, premier adjoint. Selon le cadre législatif régissant les communes de 1 000 habitants et plus (article L. 270 du Code électoral et article L. 2122-14 du CGCT), le conseil municipal sera prochainement recomposé pour être porté à son effectif complet de 19 membres par l’intégration du candidat suivant sur la liste municipale issue du dernier scrutin. L’élection du prochain maire par le conseil municipal aura lieu le 21 août prochain, à 18 h.