Première femme à accéder à la mairie de Phalsbourg, Marielle Spenle ajoute une nouvelle ligne à son parcours. Quelques mois après son élection officielle, en mars 2026, la nouvelle édile figure au premier palmarès des «100 nouveaux visages 2026», une sélection nationale portée par le Cercle des élus locaux en partenariat avec La Tribune Dimanche.

Une reconnaissance pour une nouvelle génération d'élus

Cette initiative distingue cent maires nouvellement élus lors des dernières élections municipales, issus de l'ensemble du territoire français. «L'objectif est de valoriser une nouvelle génération d'élus engagés, leurs parcours, leurs projets pour leur commune et leur vision de l'action publique locale», indique le Cercle des élus locaux. Les lauréats ont été dévoilés lors d'une cérémonie organisée début juillet à Paris en présence de Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

Seule Mosellane à figurer dans ce palmarès, Marielle Spenle voit dans cette distinction une reconnaissance qui dépasse sa seule personne. Elle y lit avant tout une mise en lumière de Phalsbourg, de son patrimoine, de son dynamisme et des projets portés par la nouvelle équipe municipale.

Arrivée à la tête de la commune à l'issue des élections municipales de 2026, Marielle Spenle avait marqué l'histoire locale en devenant la première femme maire de Phalsbourg. Cette reconnaissance nationale vient désormais conforter ce début de mandat et offre à la cité mosellane une visibilité au-delà des frontières du département.

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