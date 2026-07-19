



Réunis le 15 juillet 2026 à Beaune, à la Cité des Climats et vins de Bourgogne, plus de 120 professionnels ont assisté à la remise des diplômes de la Cave de Prestige 2026. Les 188 vins sélectionnés, provenant de 140 caves, maisons et domaines, sont issus d’une sélection exigeante. Ces cuvées représenteront les vins de Bourgogne lors d'opérations de communication, de formation et de promotion au cours des prochains mois.





Une sélection particulièrement rigoureuse





Les 188 vins primés ont été retenus parmi 1 491 échantillons déposés, soit un taux de sélection de 12,6 %. Parmi les lauréats figurent également 33 entreprises distinguées pour la première fois ou de retour dans la sélection depuis 2017.





Les échantillons ont été évalués à l’aveugle par des jurys composés de techniciens, d'œnologues et de professionnels du secteur. Afin d’intégrer la Cave de Prestige, les vins ayant obtenu au minimum une note de 16 sur 20 ont été examinés par un « super jury ». Le millésime 2023 est le plus représenté, devant celui de 2024, tandis qu'un seul vin de 2025 figure au palmarès.





La sélection reflète la diversité des appellations régionales et des territoires viticoles, du Mâconnais au Châtillonnais. Les vins retenus seront mis en avant, pendant un an, lors de salons, d'actions de promotion, de formations et de rencontres avec les professionnels et la presse, en France comme à l'international.





« La Cave de Prestige est bien plus qu’une sélection : elle est le reflet de l’engagement collectif des vignerons, caves coopératives et maisons de Bourgogne. Ces 188 vins porteront, pendant un an, l’image d’une Bourgogne exigeante, diverse et tournée vers le partage. Félicitations à l’ensemble des lauréats, dont le travail contribue au rayonnement de nos appellations en France et dans le monde », précise Laurent Delaunay, co-président du Comité des Vins de Bourgogne.



