C’est une inauguration en grande pompe qui s’est déroulée le 3 juillet à Faches-Thumesnil. C’est là qu’a vu le jour le nouveau Supermarché Match, qui porte en lui le nouveau concept de l’enseigne : Match Frais. Un concept qui se base sur une ultra-spécialisation autour des produits frais et locaux – qui représentent plus de 55% des références en magasin – ainsi qu’un fonctionnement qui se concentre sur les métiers de bouche (boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, poissonnerie, fromagerie et plats frais préparés).

Un usage qui se rapproche de celui des petites épiceries de quartier, totalement assumé, comme le précise Nicolas Delinotte, le directeur du magasin : «Tout est pensé comme un lieu de vie pour le quartier, avec un sourcing exigeant des produits frais, auquel s’ajoute la possibilité de manger sur place, un espace de coworking et un écosystème digital complet». Le tout proposé dans un espace de moins de 1 000 m², qui présente 9 200 références pour répondre aux nouveaux besoins des clients et aux évolutions des tendances de consommation, qui se tournent vers plus de frais dans des lieux plus restreints, en remettant le conseil et l’humain au centre. C’est notamment le cas avec le rayon primeur, porte-étendard du concept, avec des conseillers pour faciliter l’accompagnement des clients et leur présenter des produits moins connus.

Une expansion éclaire

La magasin de Faches-Thumesnil est un établissement pilote et est considéré comme «un réservoir de pépites futures et reste essentiel aux ambitions et à la stratégie de Carrefour», précise Alexandre de Palmas, directeur exécutif de Carrefour. De grandes ambitions confirmées par Mourad Bensadik, directeur de Match, qui annonce «un objectif d’expansion de 160 magasins d’ici 2030, soit une augmentation de 40% par rapport au parc actuel», avec une ouverture de trois magasin avant la fin de l'année.

Mais l’enseigne privilégie plutôt des expansions dans les départements où elle est déjà implantée, avant de se lancer à la conquête de nouveaux territoires, tout en intégrant les nouveautés de Match Frais dans les magasins déjà existants. Mourad Bensadik prévoit également un objectif de chiffre d’affaires de 10 millions d’euros pour le magasin de Faches-Thumesnil.