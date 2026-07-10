La Safer Hauts de France poursuit son action face aux défis

Fervente défenseure de l'agriculture et des agriculteurs de la région, la Safer Hauts de France a réuni - lors de son assemblée générale - ses actionnaires, ses administrateurs, ses partenaires et les acteurs du monde agricole et territorial autour de la poursuite de son engagement au service des territoires.

Cet engagement chevillé au corps repose sur quatre missions essentielles, qui sont transmettre, installer, protéger et aménager. Sa mission principale est d'acquérir des terrains agricoles dans le but soutenir l’installation des jeunes agriculteurs, accompagner la transmission des exploitations.

Une activité soutenue

L'assemblée générale a d'abord été le temps du bilan de l'année dernière. Et malgré un marché foncier toujours plus concurrentiel, «la Safer Hauts de France poursuit son action en faveur d'une gestion équilibrée des terres agricoles». En 2025, plus de 3 500 hectares ont été acquis et près de 3 900 hectares rétrocédés, dont 95% au profit de projets agricoles. «Notre mission est de donner une destination cohérente au foncier agricole que nous maîtrisons», souligne Hubert Bourgois, directeur général délégué.



Cette acquisition de foncier agricole n'est pas la seule mission de la Safer Hauts de France. Elle accompagne aussi les collectivités dans leurs projets d'aménagement. «La transition écologique devient transversale. En 2025, plus de 200 conventions ont été conduites avec les acteurs locaux, illustrant le rôle de la Safer comme partenaire de proximité au service du développement territorial», exprime Hubert Bourgois.

Dans ce sens, et validé dans le rapport moral, le président Benoît Thilliez a rappelé la feuille de route du nouveau bureau autour de cinq valeurs fondatrices : la loyauté, le partage, la confiance, le respect et le plaisir. Le dialogue, l'engagement collectif et la proximité avec l'ensemble de ses partenaires demeurent centraux. «La Safer ne doit pas travailler seule, elle doit travailler avec. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !», a déclaré Benoît Thilliez.

Cap vers 2030

La table ronde intitulée "Cap vers 2030 : continuer à transmettre et installer, protéger et aménager" a été l’un des temps forts de cette assemblée générale et en cohérence avec les objectifs de la Safer Hauts de France.

À travers les interventions des membres du bureau, «les échanges ont permis d’illustrer le rôle de la Safer dans l’accompagnement des collectivités, la préservation des ressources naturelles, ou encore la régulation du marché foncier grâce à des outils comme la préemption ou l’observation des données», note l'institution. Autant d'enjeux qui nécessitent de renforcer les partenariats et de poursuivre une gestion équilibrée du foncier agricole afin d'assurer la vitalité des territoires ruraux.