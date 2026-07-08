L’Institut Jean Lamour de l’Université de Lorraine a brillé à l'international grâce à la participation de Jessica Monaldi, jeune chercheuse lorraine, aux 75es Rencontres Nobel de Lindau en Allemagne. Une performance qui propulse la recherche de l’Université de Lorraine dans une nouvelle dimension et renforce l'attractivité économique du territoire.

De l'IA au climat : la Lorraine au cœur des enjeux de demain

Unique représentante régionale au sein de la délégation française, elle a échangé avec soixante-dix lauréats du prix Nobel sur des thématiques stratégiques comme l'IA et le développement durable. Cet événement de portée mondiale a rassemblé des centaines de jeunes talents autour de problématiques cruciales pour l'avenir de nos sociétés et des entreprises. Pour l’Université de Lorraine, cette vitrine internationale valorise l'excellence des laboratoires locaux et renforce l'intégration de l'écosystème lorrain au sein des réseaux académiques mondiaux.

Rayonnement mondial : la Lorraine marque des points

IA, transition durable, innovation... les thématiques au cœur de ce sommet mondial résonnent fortement avec les mutations du monde économique. En plaçant l'une de ses chercheuses sur le devant de la scène, l'Université de Lorraine prouve la valeur de sa recherche scientifique. Une insertion directe dans les réseaux académiques mondiaux qui renforce l'image de marque du territoire et booste son pouvoir d'attraction pour les futurs talents et investisseurs.