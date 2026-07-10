







Le 8 juillet dernier, BSB et l'EGC Business School de Sens ont officialisé, à Dijon, un partenariat destiné à faciliter la poursuite d'études des étudiants de l'EGC vers les programmes de grade master de BSB. La signature de la convention s'est déroulée en présence des représentants des deux établissements ainsi que des responsables des CCI de l'Yonne et de Côte-d'Or/Saône-et-Loire.

« Les EGC jouent un rôle essentiel dans la formation des talents au cœur des territoires. Ce partenariat illustre notre volonté de construire des passerelles concrètes entre les établissements afin d’offrir aux étudiants des perspectives de poursuite d’études ambitieuses et adaptées à leurs aspirations », souligne Stéphan Bourcieu, directeur général de BSB.









Un accompagnement renforcé pour les étudiants





La convention prévoit la mise en place progressive d'actions communes afin d'accompagner les étudiants dans leur projet de poursuite d'études. Des conférences, des ateliers d'orientation, des rencontres avec les équipes pédagogiques, une préparation aux concours ainsi qu'un accompagnement personnalisé viendront soutenir leur parcours académique et professionnel.





Cette initiative s'inscrit dans une coopération plus large engagée entre BSB et plusieurs EGC. Lancée avec l'EGC Centre-Est en 2023, cette dynamique s'est progressivement élargie. En effet, plus de 25 étudiants issus des EGC ont pu rejoindre les campus BSB de Dijon et de Lyon afin d'y poursuivre leurs études.





Au-delà de la poursuite d'études, ce partenariat illustre la volonté des deux établissements de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde économique. Cette complémentarité contribue à l'attractivité des territoires tout en offrant aux étudiants de nouvelles perspectives de formation.







