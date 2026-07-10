Bac 2026 en Lorraine : 86,4% de réussite, les Vosges en tête

Les Vosges décrochent la première place en Lorraine avec un taux de réussite exceptionnel de 92,5 % au bac général et de 84,5 % au bac professionnel, propulsant l'académie de Nancy-Metz vers une performance globale de 86,4 % pour cette session de juin 2026. Sur les 22 361 candidats de la région, 19 323 bacheliers ont obtenu leur diplôme d'office, permettant au territoire de dépasser la moyenne nationale malgré une légère baisse académique de 0,7 point par rapport à l'an dernier.

Les Vosges au sommet du classement régional

L'analyse géographique met en lumière la nette domination des Vosges. Le département surclasse ses voisins sur le segment général (92,5 %) et survole littéralement la filière professionnelle avec 84,5 % de reçus. Seule la filière technologique échappe aux Vosgiens (81,7 %), ces derniers se faisant devancer de justesse par les leaders du secteur.

La Meurthe-et-Moselle et la Moselle au coude-à-coude

Derrière le leader vosgien, la Meurthe-et-Moselle s'empare de la deuxième place au bac général avec un solide 92 % de réussite, tout en se classant première ex aequo avec la Moselle sur le bac technologique (82,1 %). De son côté, la Moselle affiche une trajectoire stable : elle obtient 91,4 % de réussite dans la filière générale et enregistre un taux de 80,5 % d'admis dans le secteur professionnel (contre 80,6 % pour la Meurthe-et-Moselle).

La Meuse en léger retrait malgré un bon bac général

En fin de tableau, la Meuse ferme la marche régionale sur l'ensemble des filières. Si le département meusien devance d'une courte tête la Moselle sur le bac général avec un score honorable de 91,6 %, il marque le pas sur le technologique (77,3 %) et le professionnel (80,7 %).

À l'échelle de l'académie, ces résultats supérieurs à la moyenne française (85,5 %) garantissent aux entreprises locales un vivier de jeunes diplômés qualifiés, crucial pour la compétitivité économique lorraine.







