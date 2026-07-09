La collaboration entre SNCF Voyageurs et BSB est reconduite. Ce renouvellement s'inscrit dans la continuité des initiatives menées depuis 2023 entre l'école de commerce et l’opérateur ferroviaire. L'accord prévoit notamment de multiplier les occasions de contact entre les étudiants et les professionnels, de soutenir l'alternance et d'accompagner les jeunes dans la préparation de leur parcours professionnel.





Une collaboration tournée vers les jeunes





En Bourgogne Franche-Comté, SNCF accueille chaque année près de 200 alternants, dont 80 au sein des équipes TER BFC. Les recrutements concernent principalement des personnes de moins de 30 ans. À travers ces parcours, l'entreprise propose une première expérience permettant aux jeunes de développer leur savoir-faire, de développer leur employabilité et d'enrichir leur parcours, qu'elle débouche ou non sur un emploi durable.





Le train accompagne les parcours d'études





Le partenariat s'appuie aussi sur les besoins de déplacement des étudiants. Pour le compte de la Région Bourgogne Franche-Comté, SNCF Voyageurs mobilise chaque jour plus de 600 trains Mobigo. Cette offre permet aux étudiants de se déplacer facilement entre les différents sites universitaires, de suivre une formation sur différents campus et de mettre à profit le temps passé à bord.





Les jeunes de moins de 26 ans bénéficient par ailleurs d'une réduction de 50 % sur les trains Mobigo, sans carte de réduction. Cette mesure vise à rendre les déplacements liés aux études, aux stages, à l'alternance ou à l'emploi plus accessibles. Plus de quatre voyageurs sur dix du réseau ont aujourd'hui moins de 26 ans, ce qui témoigne de la place occupée par le train dans les déplacements des jeunes de la région. Le recours au ferroviaire constitue également une solution de transport moins émettrice de gaz à effet de serre.



