Le jeudi 10 septembre 2026, l'agence Marmelab et la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle organisent une conférence gratuite à Nancy, afin de démontrer aux dirigeants et professionnels locaux comment l'intelligence artificielle peut améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés.

Des retours d'expérience industriels pour guider les entreprises

Souvent cantonnée à un simple levier de productivité, l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un outil majeur pour la qualité de vie des collaborateurs. Pour cette rentrée, Loïck Briot, Responsable du programme IA chez ArcelorMittal France, partagera des retours d'expérience et des cas d'usage concrets déployés sur le terrain. Son intervention mettra en lumière des applications pratiques visant à sécuriser les processus et à accompagner les équipes au quotidien. En ouverture, Geoffrey Urwald détaillera les dispositifs d’accompagnement et les initiatives de la CCI pour guider les PME régionales dans leurs projets technologiques.

Un petit-déjeuner professionnel pour networker et innover

Conçu sous la forme d’un petit-déjeuner convivial à quelques minutes à pied de la gare de Nancy, cet événement favorisera les échanges directs et le réseautage entre les acteurs économiques locaux. L'accès à cette matinée mêlant performance et innovation managériale est entièrement gratuit, mais l'inscription préalable reste obligatoire. Les places peuvent être réservées directement sur la plateforme en ligne Meetup.