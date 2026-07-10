Formation
Roubaix (59) Roubaix (59)
En bref

Roubaix : l'EDHEC investit 60 millions dans la transformation de son campus

Annoncé en février dernier, le projet de développement du campus de l'EDHEC à Roubaix a franchi une étape symbolique avec la pose de première pierre du Share & Care Campus for People and the Planet, le 7 juillet dernier. Un investissement conséquent pour la business school, de l'ordre de 60 millions d'euros, sur un budget global de 112 millions.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 10 juillet 2026 - Mis à jour le 10 juillet 2026

Ce projet d'envergure est la première concrétisation du plan stratégique «Générations 2050» lancé par l'EDHEC et qui vise à «former les jeunes à transformer les business models au service de la société», autour de la stratégie baptisée Share and care campus for people and the planet.

60 millions d'euros investis

Inauguré en 2011, le campus lillois – implanté à Roubaix – évolue pour répondre aux modes de vie des jeunes générations, tant au niveau des infrastructures que de la personnalisation des parcours pédagogiques, tout en répondant aux défis environnementaux, pédagogiques et sociétaux de demain. Prévus pour un démarrage cet été, les travaux vont s'échelonner sur une durée de quatre ans, tandis que la transformation du campus de Nice sera lancée en parallèle.

Au total, 112 millions d'euros vont être investis (dont 60 sur le campus régional) : rénovation énergétique du bâtiment dédié aux services (objectif : réduction de 40% des émissions carbone), réemploi des bâtiments existants, démultiplication des abris vélos et des bornes de chargement électrique...

Le projet a été conçu par l'agence lilloise Braq Architectures et va se déployer au sein d'une dizaine de bâtiments. L'EDHEC va également créer une agora, au cœur du campus, qui comprendra, dès la rentrée 2027, un learning center, des facilités (service postal et bancaire, supérette, bagagerie;..), des services bien-être et santé (permanences médicales et psychologiques), un food court et un café. Le campus lillois s'étend sur 50 000m2, dont 18 000 m2 d'espaces créés, autour d'un vaste parc de 10,5 hectares. Il compte 56 salles de classe pour 5 500 étudiants accueillis chaque année, dont près d'un tiers d'élèves internationaux.

entreprise : ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL Accéder aux données entreprise : ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL