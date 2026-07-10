Ce projet d'envergure est la première concrétisation du plan stratégique «Générations 2050» lancé par l'EDHEC et qui vise à «former les jeunes à transformer les business models au service de la société», autour de la stratégie baptisée Share and care campus for people and the planet.

60 millions d'euros investis

Inauguré en 2011, le campus lillois – implanté à Roubaix – évolue pour répondre aux modes de vie des jeunes générations, tant au niveau des infrastructures que de la personnalisation des parcours pédagogiques, tout en répondant aux défis environnementaux, pédagogiques et sociétaux de demain. Prévus pour un démarrage cet été, les travaux vont s'échelonner sur une durée de quatre ans, tandis que la transformation du campus de Nice sera lancée en parallèle.

Au total, 112 millions d'euros vont être investis (dont 60 sur le campus régional) : rénovation énergétique du bâtiment dédié aux services (objectif : réduction de 40% des émissions carbone), réemploi des bâtiments existants, démultiplication des abris vélos et des bornes de chargement électrique...

Le projet a été conçu par l'agence lilloise Braq Architectures et va se déployer au sein d'une dizaine de bâtiments. L'EDHEC va également créer une agora, au cœur du campus, qui comprendra, dès la rentrée 2027, un learning center, des facilités (service postal et bancaire, supérette, bagagerie;..), des services bien-être et santé (permanences médicales et psychologiques), un food court et un café. Le campus lillois s'étend sur 50 000m2, dont 18 000 m2 d'espaces créés, autour d'un vaste parc de 10,5 hectares. Il compte 56 salles de classe pour 5 500 étudiants accueillis chaque année, dont près d'un tiers d'élèves internationaux.