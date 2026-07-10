Le gouvernement renforce son dispositif pour soutenir les grands projets industriels stratégiques. Le ministre délégué chargé de l’Industrie a nommé, le 7 juillet, Olivier Tainturier au poste de coordonnateur des grands projets stratégiques, également appelés «projets Notre-Dame». Ancien sous-préfet de Chalon-sur-Saône entre 2021 et mai 2026, ce juriste de formation devra désormais accompagner les porteurs de projets afin de réduire les délais liés aux procédures administratives. Sa mission consistera à travailler avec les préfets, les services de l’État, les collectivités territoriales, les industriels et la Direction générale des entreprises. Il devra repérer les difficultés rencontrées sur le terrain, favoriser la concertation entre les différents acteurs et assurer un suivi opérationnel des dossiers jusqu’à leur aboutissement.

Un plan national lancé au printemps

Cette nomination s’inscrit dans le plan d’accélération industrielle annoncé par le président de la République lors d’un déplacement dans l’Allier, le 22 avril. Inspirée de l’organisation mise en place pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, cette démarche vise à simplifier les procédures et à accélérer la réalisation de 150 projets industriels considérés comme stratégiques pour le pays. Une première liste de 67 projets a déjà été dévoilée, tandis que les autres doivent être sélectionnés à l’issue d’échanges entre les préfets de région, les collectivités et les entreprises concernées.



Le ministre Sébastien Martin avait annoncé, en juin, la création de cette fonction afin de faciliter le dialogue entre les différents partenaires et d’éviter que des contraintes administratives ne ralentissent des investissements jugés prioritaires dans un contexte économique exigeant.