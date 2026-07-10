Cette rencontre, à l'initiative de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France, a été l'occasion de mettre en lumière le rôle central de l'Urssaf dans la sphère sociale, ainsi que de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux des différentes institutions.

Au programme de cette journée, la présentation de l'organisation de l'Urssaf dans les domaines du déclaratif, du recouvrement, du contrôle et du contentieux. Prochainement, l'Urssaf animera d'ailleurs une présentation dédiée à la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et à ses spécificités, notamment pour les collectivités territoriales.

Accompagnement des usagers

Dans son dernier rapport d'activité, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a encaissé 30,7 milliards d'euros et a accompagné 365 248 usagers. 32 425 créateurs d'entreprises ont été soutenus par l'offre «Mes premiers mois», sans oublier les chefs d'entreprise en difficulté avec la mise en place de délais adaptés à chaque situation, la mobilisation de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le renforcement de l'évaluation du partenariat avec les commissaires de justice.

En 2025, 19 464 délais de paiements ont été accordés en Nord-Pas-de-Calais pour les usagers entreprises confrontés à des difficultés de paiement. Dans la lutte contre la fraude, qui est l'un des chantiers majeurs de l'Urssaf, 45,6 millions d'euros de redressements ont été comptabilisés.



