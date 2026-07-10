Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. Les départs à la retraite, la modernisation des équipements et les besoins liés à la maintenance industrielle obligent les entreprises à poursuivre leurs recrutements. Les profils de techniciens de maintenance, conducteurs de ligne, soudeurs, électromécaniciens ou spécialistes de l'automatisation figurent parmi les plus recherchés. Les offres restent nombreuses dans les bassins de Bar-le-Duc, Verdun et Commercy, notamment dans l'industrie agroalimentaire et manufacturière.

Pour faire face à ces tensions, les PME renforcent leurs partenariats avec les centres de formation, développent l'alternance et investissent davantage dans la fidélisation de leurs salariés. L'enjeu n'est plus seulement de recruter, mais de sécuriser les compétences indispensables au maintien de leur activité et à leurs futurs investissements.

Les compétences restent le principal défi

À l'échelle nationale, le ralentissement économique conduit les entreprises à cibler davantage leurs embauches plutôt qu'à les interrompre. Les métiers techniques demeurent parmi les plus recherchés, tandis que les difficultés de recrutement persistent dans de nombreux secteurs industriels. En Meuse, cette réalité confirme que la compétitivité des PME dépend désormais autant de leur capacité à attirer des talents que de leurs investissements productifs.