Ambleny modernise sa station d’épuration

La nouvelle station d’épuration d’Ambleny prend progressivement forme avec l’achèvement de plusieurs étapes majeures du chantier. Les travaux ont notamment permis le coulage des bassins d’aération et de clarification, l’installation des premiers ouvrages préfabriqués, la plantation des lits de roseaux ainsi que la création d’un bassin de stockage destiné à gérer les restitutions d’eau en cas d’épisodes pluvieux importants. Cette reconstruction doit permettre à la collectivité de disposer d’un équipement plus performant et mieux adapté aux exigences actuelles en matière de gestion de l’eau.

Les stations d’épuration face aux nouveaux défis

À l’échelle nationale, la modernisation des stations d’épuration devient un enjeu stratégique pour les collectivités confrontées au vieillissement des réseaux d’assainissement et au renforcement des normes environnementales. Ces investissements représentent un effort financier important pour les territoires, mais ils contribuent à préserver les ressources en eau, limiter les risques de pollution et accompagner l’adaptation des infrastructures face au changement climatique. Pour les collectivités locales, ces projets constituent également un levier d’aménagement durable et de sécurisation des services publics essentiels.