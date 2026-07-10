Implantée à Cayeux-sur-Mer depuis 1928 l’entreprise Silmer est unique au monde et pour cause, Propriété du groupe Gagneraud, elle est spécialisée dans le traitement de 100 000 tonnes de galets. 15 000 sont cuits à 1 600°C pour donner de la silice cristobalite. 55 000 tonnes sont cuits à 900°C pour produire des granulats blancs et roses et 20 000 tonnes de galets non calcinés servent en décoration, comme graviers ronds ou gravier. 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger dont 10% hors communauté européenne. Elle emploie 31 personnes.



Plus de confort en zone urbaine

Alors que les canicules semblent se répéter, Brigitte Pagès, la directrice, souligne à quel point les granulats de silice cristobalite incorporés à des enrobés ordinaires éclaircissent considérablement les chaussées ou les espaces de vie, entrainant une baisse de 10 à 15 °C de la température au sol : «Les débats nourris autour de l’adaptation aux conditions plus extrêmes que nous vivons mettent en exergue la nécessaire réduction des ilots de chaleur en zone urbaine, pointe t-elle. Le galet exploité à Cayeux-sur-Mer et transformé en granulats blancs composés de silice cristobalite peut les réduire. Il faut anticiper pour mieux s’adapter».

Elle prend des exemples concrets comme la cour du musée de Picardie, les zones d’abribus rue Jules-Barni à Amiens ou l’esplanade du Crédit Agricole à Amiens. Par sa blancheur la silice cristobalite rejette les rayonnements solaires et par son pouvoir isolant, elle limite les déperditions d’énergie sur les toitures.

Faire des économies d’énergie

De même, elle offre une meilleure visibilité sur les chaussées ou les pistes cyclables qui en sont équipées, comme de la Mollière à Cayeux-sur-Mer ou de Saint-Valery-sur-Somme au Hourdel. L’éclairage public peut alors être moins puissant pour une visibilité équivalent. Sous tunnel, l’économie d’énergie est de l’ordre de 30% avec un éclairage led pour une chaussée formulée avec des produits Silmer, comparée à un enrobé noir classique.

Enfin, la silice cristobalite et les granulats produits à Cayeux-sur-Mer sont recyclables à l’infini : «Je crois à la nécessité d’agir, chacun à notre mesure pour le dérèglement climatique et à faire avancer les prises de conscience», conclut Brigitte Pagès.